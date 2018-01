Ny nedtur for Real Madrid

ntbsport

Kampen om kvartfinaleplass var avgjort med 3-0-seieren på bortebane, så Zinedine Zidanes menn hadde for så vidt råd til feilskjæret på Santiago Bernabéu. Likevel kunne laget trengt en opptur foran sine egne tilhengere.

Forrige hjemmekamp endte med et ydmykende 0-3-tap for Barcelona lille julaften, og onsdag gikk Real-tilhengerne misfornøyd hjem igjen. For øvrig var bare 38.000 av de 81.000 setene fylt.

– Vi trenger to-tre seirer på rad for å bygge opp selvtillit igjen, men jeg kan ikke høre på kritikerne. Jeg må fortsette å jobbe hardt. Jeg tror på spillerne mine, sa Zidane.

Lucas Vázquez ga et svært reservepreget hjemmelag ledelsen to ganger, i det 11. og 59. minutt, men Guillermo utlignet for gjestene i slutten av hver omgang.

2-2-målet kom i det 82. minutt. Deretter pådro midtstopper og kaptein Dani Calvo seg to gule kort med noen minutters mellomrom og ble utvist, men Real Madrid rakk ikke å utnytte sitt tallmessige overtak.

– Vi startet bra, men vi var ikke kompakte nok. Vi må heve oss, sa Real-stopper Jesus Vallejo.

Laget er kvartfinaleklart med 5-2 sammenlagt.

Første gang

Leganés tok seg tidligere onsdag til kvartfinale i den spanske cupen for første gang i klubbens 89-årige historie.

Det ble 1-2-tap i returkampen mot Villarreal, som er nummer seks i La Liga, men forstadsklubben fra Madrid gikk videre på bortemålsregelen takket være marokkanske Nabil El Zhars scoring.

Han ga Leganés ledelsen på en kontring etter en halv times spill. Daniel Raba utlignet tidlig i annen omgang, mens Denis Tsjerysjev gjorde 2-1 rett før slutt, men det var ikke nok for vertene.

– Vi greide å score først og profitterte på Villarreals misbrukte sjanser og vår gode keeper, sa Leganés-trener Asier Garitano.

Klar seier

Alavés er også kvartfinaleklar. Ermedin Demirovic og Alfonso Pedraza scoret i annen omgang da Formentera ble slått 2-0, og sammenlagt ble det en klar 5-1-seier.

Atlético Madrid og Valencia løste kvartfinalebillett tirsdag, mens de tre siste kampene spilles torsdag. Da skal blant annet serieleder Barcelona prøve å avgjøre kampen mot Celta etter 1-1 i første oppgjør.

Kvartfinalene trekkes fredag.

