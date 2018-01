Bø utklasset, men ikke bekymret

ntbsport

Det gikk et gisp over den sørtyske skiskytterarenaen da den franske verdenscuplederen bommet på sitt siste skudd på 20-kilometeren, men det skulle vise seg at tilleggsminuttet ikke fikk noe å si.

Nærmeste utfordrer, Ondrej Moravec fra Tsjekkia, ble slått med ett minutt av Fourcade. Bø, som i likhet med Fourcade hadde ett bomskudd, var 1.06,3 bak sin franske rival.

– Det var et solid løp. Han var nesten uslåelig i dag, sa Bø til NTB etter sin niende pallplass på elleve verdenscuprenn.

Bedring på standplass

Han kunne ha nærmet seg Fourcade med fullt hus på siste skyting, men mente selv at han uansett ikke ville ha vunnet.

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg prøvde å gå alt jeg hadde på sisterunden og alle rundene før. Men jeg merket at håndbrekket var litt på i dag, og det var ingen god følelse, sa Bø, uten at han hadde noen forklaring på hvorfor.

– Altså, jeg er ikke bekymret eller noe sånt. Sånn var det i dag. Jeg vet ikke grunnen til det, men … ja, det var tungt.

Stryningen med fem verdenscupseirer denne sesongen måtte samtidig innrømme at han roet litt ned på farten for å kunne skyte bedre. Bakgrunnen er at han var litt misfornøyd med skytingen under forrige verdenscuphelg i Oberhof.

– Ja, jeg gjorde det. Men det var bare i siste del inn mot skyting og på matta. Jeg er godt fornøyd med skytingen i dag, sa Bø.

Tett kamp

Han var betydelig raskere enn Fourcade i sporet i Oberhof, mens det var franskmannen som hadde klart best langrennsfart onsdag. Bø ville ikke være med på at rollene er snudd en måned før OL i Sør-Korea.

– Han hadde en kjempedag i dag, mens jeg hadde en dag litt under pari. Da snur det fort, sa 24-åringen.

Overfor NRK understreket han at det ikke er noen grunn til bekymring:

– Hvis du er usikker etter ett løp, etter å ha gått så mange gode løp, da er du jammen ustabil, svarte den munnrappe nordfjordingen.

Fredag går skiskytterne stafett i Ruhpolding, mens Bø får en ny sjanse til å slå Fourcade på søndagens fellesstart.

Før den konkurransen topper Fourcade verdenscupen med 612 poeng, mens toer Bø er 50 poeng bak ham.

