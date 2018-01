Totalt 42 russiske utøvere anker OL-utestengelser, CAS vil avgjøre sakene før februar

ntbsport

CAS skriver i en pressemelding tirsdag at alle sakene vil bli gjennomgått sammen i uken som starter 22. januar, og det er ventet at avgjørelsene vil komme 31. januar eller tett opptil den datoen.

Det er ni dager før åpningsseremonien under vinter-OL i Pyeongchang, og tre dager etter at Den internasjonale olympiske komités (IOC) påmeldingsfrist er ute, for alle andre enn dem i spesielle omstendigheter.

IOC-styret kom med sin avgjørelse i saken rundt det statsstøttede russiske dopingprogrammet i starten av desember i fjor. IOC-styret besluttet at Russland som nasjon utestenges fra OL i Pyeongchang. 43 russiske utøvere og noen ledere har blitt utestengt fra OL på livstid, og har fått resultatene sine strøket.

Legkov blant ankene

IOC åpnet samtidig for at gitte utøvere kan delta i lekene under nøytralt flagg.

Langrennsstjernen Alexsander Legkov er blant dem som skal få saken sin behandlet i CAS i januar. Ifølge den russiske landslagstreneren Markus Cramer er det viktigere for Legkov å få beholde gullet fra Sotsji-OL enn at han får stille i OL i Pyeongchang.

– For Legkov er det viktigst at han får beholde gullmedaljen fra Sotsji. Det er viktigere enn en eventuell deltakelse i Pyeongchang, sa russernes trener Markus Cramer da NTB og andre norske medier snakket med ham under Tour de Ski-etappene ble avsluttet i Lenzerheide.

Mutko anket også

– I mellomtiden legger han ned masse trening. Det er lenge siden jeg har sett ham så sterk som han var i høst. Alle de utestengte utøverne er i trening, men det er ikke lett å holde motivasjonen oppe i en situasjon som dette, la han til.

Tidligere tirsdag offentliggjorde CAS at også Russlands visestatsminister Vitalij Mutko anker til domstolen etter å ha blitt utestengt fra alle framtidige OL.

Vitalij Mutko var russisk idrettsminister under Sotsji-OL og dermed den øverste ansvarlige for det IOC mener var et dopingprogram organisert og finansiert på myndighetsnivå.

