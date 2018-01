Brees-pasninger ga Saints vinger

Etter at bortelagene overrasket med seier i begge lørdagens sluttspillkamper, slo hjemmelagene tilbake søndag. Mens Jacksonville Jaguars kneblet Buffalo Bills og vant 10-3 i en lite severdig forsvarskamp, ble det offensivt fyrverkeri i New Orleans, der Saints slo sin avdelingsrival for tredje gang denne sesongen.

Lenge så det ut til å bli en klar Saints-seier. I første halvdel scoret lagene annenhver gang: Saints touchdown, Panthers trepoengspark. Ved pause sto det 21-9 etter at Brees blant annet hadde en 80-yards touchdownpasning til tidligere Panthers-spiller Ted Ginn.

Newton ble lenge helt overskygget av Brees, men i siste periode viste han seg fram med to touchdownpasninger som gjorde kampen spennende. Saints hadde lent seg helt på pasningene til Brees og løp med ballen bare 45 yards hele kampen, men innimellom de to Panthers-reduseringene løp rookiesensasjonen Alvin Kamara inn et touchdown som til slutt avgjorde kampen.

Noen tvilsomme taktiske valg fra Saints-benken ga Newton og Panthers en siste sjanse til å komme tilbake og stjele seieren, men Saints-forsvaret sto imot og kvitterte ut billett til kvartfinale borte mot Minnesota Vikings om en uke.

Brees endte med 376 pasningsyards, to TD-pasninger og en pasning til motspiller som ironisk nok ble en stor fordel for Saints. Hadde ikke den pasningen havnet i hendene til en Panthers-forsvarer, ville gjestene hatt mye bedre utgangsposisjon for kampens siste angrep.

Newton fikk røff behandling av Saints-forsvaret, særlig av navnebror Cam Jordan, og måtte i 3. periode tas av banen en kort periode for å evalueres for mulig hjernerystelse. I det siste angrepet ble han taklet hardt fire ganger og nektet sjansen til å avgjøre.

Jaguars snublet videre

Tidligere søndag trengte Jacksonville Jaguars-quarterback Blake Bortles bare å regissere ett godt angrep for å sende laget sitt videre. Buffalo Bills, som hadde gjort slutt på den lengste sluttspilltørken i de store amerikanske proffidrettene, ble slått i en kamp som ikke levde opp til noens forventninger.

Et trepoengspark hver var alt lagene greide offensivt i første halvdel. Bortles hadde bare 87 pasningsyards i hele kampen, men gjorde opp for det ved å løpe med ballen 88 yards og kaste en fin touchdownpasning til Ben Koyack sent i 3. periode.

Det viste seg å være alt Jaguars trengte, ettersom Bills i sin første sluttspillkamp på 18 år greide bare de tre poengene Stephen Hauschka sparket før pause.

Vant tross tabber og tull

– Vi var ikke skarpe, vi gjorde en del tabber og tok noen dumme avgjørelser, men vi fant en måte å vinne, og det er alt som betyr noe, sa Bortles.

Bills hadde flere sjanser til å komme tilbake i kampen, men fikk noen marginale dommeravgjørelser mot seg. I det siste fortvilte angrepet ble quarterback Tyrod Taylor taklet hardt og påført hjernerystelse. Han måtte hjelpes av banen mens reserven Nathan Peterman hoppet inn. Hans siste pasningsforsøk havnet i hendene til Jaguars-forsvarer Jalen Ramsey, og dermed var håpet ute.

Jaguars spiller borte mot Pittsburgh Steelers i kvartfinalen. Lørdagens vinnerlag Tennessee Titans og Atlanta Falcons spiller borte mot henholdsvis New England Patriots og Philadelphia Eagles.

