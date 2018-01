Kane-dobbel hjalp Tottenham til avansement

Kane har fortsatt storspillet fra forrige sesong, så også i FA-cupen søndag.

Wimbledon fra nivå tre holdt nullen til pause, noe som ga gjestenes fans håp om en cupbombe. Før hvilen hadde bortelaget sågar hatt to kjempesjanser til å gå i føringen på Wembley, men uten å lykkes.

Først headet Jonathan Meades like utenfor, før Nadjim Abdous gode skudd fra distanse ble slått i tverrligger og ut av Spurs-keeper Michel Vorm.

To kjappe

Tottenham-stjernen Harry Kane, Premier Leagues toppscorer med 18 fulltreffere så langt denne sesongen, fikk også muligheten foran kassen før hvilen, men Wimbledon-keeper George Long avverget på mesterlig vis for League 1-laget. Etter hvilen var det imidlertid slutt på moroa for bortelaget, og det til gagns.

I det 63. spilleminutt fant Moussa Sissoko lagkamerat Kane inne i boksen, og den engelske goalgetteren hadde ingen problemer med å sette inn 1-0 fra kort hold. Kun minuttet etter klistret han ballen i hjørnet fra sju-åtte meter. Plutselig sto det 2-0 til vertene, og bortefansens håp visnet hen.

Ingen sluttspurt

I det 71. minutt punkterte stopperen Verthongen oppgjøret. Spurs-spillerens forsøk fra distanse gikk via et Wimbledon-bein og inn i nettmaskene. En utspilt Long i buret måtte fortvilet konstatere nok et baklengsmål.

Flere scoringer ble det ikke i London. Spurs tok foten av gasspedalen, mens Wimbledon ikke maktet å komme med en sluttspurt. Dermed er Tottenham trygt videre til neste runde.

I neste kamp får Kane og co. bryne seg på tøffere motstand. Da kommer Sam Allardyce og Everton på besøk til Wembley i serien. Wimbledon gjester på sin side erkerival MK Dons i serien.

