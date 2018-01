Stoch koblet grepet om en ny hoppukeseier

Sammenlagtleder Stoch hoppet 132,5 meter under gode vindforhold. Han leder med 2,5 poeng foran sin polske landsmann Dawid Kubacki, som hadde 132 meter.

Stoch er 5 poeng foran Anders Fannemel, som hadde 130 meter. Mellom dem kom også Stefan Kraft med 130,4 poeng etter et hopp på 130,5 meter.

Stoch hopper for sin annen strake hoppukeseier sammenlagt og sin femte strake seier i et enkeltrenn.

– Jeg hadde litt mer spenning i beina som gjør at jeg fant flygestillingen bedre slik jeg vil. Jeg skal vel ikke finne opp kruttet igjen, men kan kanskje slippe meg mer løs i finalen for at det skal bli enda bedre, sa Fannemel til NRK.

Halvor Egner Granerud var i duell mot Andreas Stjernen. De to kjemper trolig også om den siste plassen på det norske OL-laget. Den har trønderen i så fall et solid grep om.

Stjernen landet på 129 meter og er 3 poeng bak Fannemel på en femteplass. Granerud oppnådde bare 119 meter og 103,4 poeng. Det holdt ikke til å komme til finalen som «lucky loser». Han var ett poeng unna.

Robert Johansson fikk bare opp 127 meter. Under tunge forhold fikk han 123,5 poeng, som holder til åttendeplass etter en omgang.

Daniel-André Tande fikk bare opp 124,5 meter og 116,9 poeng, men Kongsberghopperen vant sin duell. Han er nummer 13.

Johann André Forfang leverte sitt korteste hopp i Bischofshofen med 125 meter. Det holdt til 115,7 poeng og 16.-plass.

