Oppturen som forundret Tande

Og lettelsen var tydelig å se der Tande gikk rundt med et gedigent smil på sletta i Bergiselbakken i Innsbruck torsdag. Kun hoppukeleder Kamil Stoch var bedre i regnværet.

– Dette var ikke helt forventet, skal jeg være helt ærlig. Jeg er veldig lettet. Det er sjelden jeg har et så godt førstehopp og klarer å følge opp i 2. omgang. Det er veldig godt, sier Tande om den uventede oppturen.

For årets hoppuke ble aldri som den i fjor – der han kjempet om seieren helt til tabbehoppet i siste omgang i Bischofshofen. Tande var i krisesamtaler med landslagssjef Alexander Stöckl. Nå er KIF-gutten bare 16 poeng fra pallen i hoppuka. Toer Andreas Wellinger er bare 19 poeng foran før avslutningen i Paul Ausserleitner-bakken.

– Vi får se. Det handler om hvordan jeg hopper. Og de hopper solid de foran også, sier Tande.

Utbruddene er borte

Landslagssjef Alexander Stöckl var raskt fremme hos Tande etter den oppløftende annenplassen.

– Det ser ut som en total forvandling, men det er som alltid bare en teknisk justering som fører til en bedre prestasjon, påpeker Stöckl.

– Han er ekstremt fornøyd fordi han kom gjennom den tunge perioden ganske raskt og klarer å prestere godt her. Han gikk ikke i samme felle som i fjor, sier østerrikeren som har løftet Tande inn i verdenstoppen.

– Hvilke feil sikter du til?

– Da ble han sinna, forbanna og var ikke lenger produktiv. Det plaget meg ikke, men det var ikke noe gøy for en trener å se på, for jeg vet hva den gutten kan. Det var så unødvendig, sier Stöckl til NTB.

– Utbruddene er borte. Han er klokere til å holde fokus. Vi hadde en samtale på våren og fant ut hvordan vi kunne løse ting på en bedre måte. Han visste ikke hvor stor energilekkasjen var da han brukte tankene sine på slike ting, fordyper landslagssjefen.

Bruker ernæringsfysiolog

Stöckl mener 23-åringen er blitt snill som et lam.

– Jeg føler det selv også. Jeg har stort overskudd hver dag. Jeg er flinkere til å stå opp om «morran», kanskje en time, halvannen eller to timer før jeg pleide. Og jeg har begynt å jobbe med en ernæringsfysiolog. Det fungerer for meg, for å unngå samme situasjon som i fjor og at jeg går tom mot slutten av sesongen. Jeg har vært skadefri og får mye overskudd av å trene. Jeg føler meg freshere.

– Og utbruddene er borte?

– Ikke helt. Det kommer av og til på trening. Men det er blitt færre. Jeg har egentlig vært bevisst på det siden jeg var 12 år gammel. Jeg prøver jo å lære og gjøre ting deretter. Og da må man holde tilbake i noen settinger og roe det litt, sier Tande om hvorfor det blir færre overskrifter og styr rundt ham.

Hoppernes svært betrodde medisinske ansvarlige, Lars Haugvad, sier følgende om hvordan en matekspert har bidratt til å roe lysluggen fra Kongsberg.

– Det er helt avgjørende for at han får mer overskudd. Mat har mye å si for humøret. Energioverskudd gjør at du ikke blir grinete, sint, trett og lei. Det er en viktig faktor.

