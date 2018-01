Ingen ny Tour-sprint torsdag

Onsdagens klassisksprint i Oberstdorf måtte avlyses som følge av et fryktelig uvær i den tyske skimetropolen. Kvinnene rakk å gjennomføre sin prolog før avgjørelsen om å innstille rennet ble tatt.

Da hadde flere reklameskilter flakset over stadion i vindkastene, og flere store trær blåste også over ende og sperret deler av løypa.

Etter avlysningen åpnet Det internasjonale skiforbundet (FIS) for at sprinten kunne bli flyttet til torsdag, og at man med det som utgangspunkt gjorde eventuelle øvrige nødvendige endringer i Tour de Ski-programmet.

Slik blir det ikke.

Onsdag kveld bekreftet FIS at det likevel ikke blir gjort noen endringer i det oppsatte rennoppsettet. Det betyr at touren fortsetter med fellesstart over 10 kilometer i fri teknikk for kvinnenes del torsdag. Mennene skal gå fem kilometer lenger.

Den avlyste sprinten blir dermed ikke erstattet. Det er dårlige nyheter for de av de norske løperne som hadde planer om å benytte onsdagens renn til å legge inn en god OL-søknad.

FIS opplyser at ødeleggelsene uværet påførte løypetraseen i Oberstdorf tvinger arrangørene til å benytte en alternativ løype i torsdagens fristilsrenn. Det betyr igjen at sløyfen løperne skal gå, blir kortet noe ned.

