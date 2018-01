Mot våt fortsettelse i Tour de Ski

Onsdag fortsetter Tour de Ski i Oberstdorf hvor det både er sprint og 10/15 kilometer fellesstart i fri teknikk.

Mens touren startet med lett snøfall og solskinn i sveitsiske Lenzerheide, er det meldt om store nedbørsmengder i form av regn.

– Vi må sørge for at vi kan ha en konkurranse her, at det er trygt, sier rennsjef Pierre Mignerey til Expressen.

Han mener vinden kommer til å by på større utfordringer enn regnværet.

Tøff løype

Værprognosene betyr tunge forhold for Sundby og co.

– Vi møter en tøff klassiskløype. Det er nok den tøffeste klassiskløypa vi er blitt presentert for i verdenscupen på lang, lang tid. I tillegg er det meldt 50 millimeter med regn, og da blir skiene viktige, sier nordmannen til NTB.

Sundby er plassert som nummer seks i sammendraget etter tre etapper og har 1.03,1 minutter opp til ledende Dario Cologna.

Optimistisk smøresjef

Den svenske smøresjefen Erik Yngvesson sier til Aftonbladet at han ikke har noe imot regn.

– De sier det skal bli mye regn i Oberstdorf, og det gjør ingen ting. Det er bare gøy når det er vanskelige forhold, det tror jeg alle som driver med smøring synes. Heller det enn at det er stabilt, sier Yngvesson.

– Alle prognoser tilsier at det blir regn, så det er stor sannsynlighet for det, opplyser den svenske meteorologen Thomas Mårtensson til avisen.

– Det er masse fronter som kommer gjennom alpene, men det er vanskelig å si hvilke timer det kommer. Det kan endre seg kjapt, sier Mårtensson.

(©NTB)