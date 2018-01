Salah stemt fram som årets arabiske spiller

25-åringen har vært en umiddelbar suksess i Liverpool etter overgangen fra Roma. Salah har scoret 17 seriemål allerede og har totalt 23 i alle konkurranser.

Angriperen hjalp også Egypt til å kvalifisere seg til årets fotball-VM i Russland.

Syriske Omar Khribin, som spiller for Al-Hilal i Saudi-Arabia, ble nummer to og Omar Al-Soma, som også er fra Syria, ble tredjemann. Al-Soma spiller for Al-Hilal i Saudi-Arabia.

Salah er også favoritt til å vinne årets spiller i Afrika. Vinneren vil bli utropt i Ghanas hovedstad Accra torsdag.

Salah var ikke i troppen da Liverpool vant 2-1 mot Burnley i Premier League mandag på grunn av en skade.

