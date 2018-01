Kristoffersen mistet viktige poeng etter tung norsk dag i Holmenkollen

Kristoffersen var sammen med Hirscher blant storfavorittene til å vinne verdenscuprennet i Holmenkollen.

23-åringen startet det hele med å konkurrere mot tyske Linus Strasser i det åttende og siste heatet i åttedelsfinalene. Etter helt dødt løp i første omgang, gjorde Kristoffersen en feil halvveis i runde nummer to. Det kostet ham avansementet.

– Jeg sklir litt på skoa, men sånn er det. Jeg kjører mye bedre på ski i år enn jeg gjorde i samme gren i fjor. Hadde jeg ikke gjort feilen, kunne det gått veldig bra, sa Kristoffersen til NTB.

Dermed røk viktige verdenscuppoeng i kampen mot Hirscher, men det kunne vært verre siden østerrikeren overraskende røk ut mot briten Dave Ryding i kvartfinalen.

– Han tar en del poeng på meg, men det kunne vært verre. Jeg tenker ikke så mye på det, og tar et og et renn av gangen, sa Kristoffersen.

Dave Ryding, Michael Matt, André Myhrer og Linus Strasser har tatt seg til semifinalene.

Sebastian Foss Solevåg gikk videre fra første utslagsrunde i parallellslalåm for første gang med to solide omganger mot italienske Manfred Mölgg.

I kvartfinalen mot svenske André Myhrer sa det imidlertid stopp etter at han kjørte ut i første omgang og ikke klarte å ta igjen det tapte i runde to.

Stjerneduell

Det ble en heftig stjerneduell mellom Kjetil Jansrud og Hirscher allerede i første utslagsrunde. Hirscher har vært alpinsportens beste utøver i flere år. Østerrikeren har vunnet verdenscupen sammenlagt de seks siste sesongene.

Jansrud hang med i begge omganger, men måtte til slutt se Hirscher trekke det lengste strået.

– Det var nære, så får man bare vite at det ikke er helt håpløst. Når man får kjøre på hjemmebane i Oslo vil man selvfølgelig slå ut Hirscher, så litt skuffende er det å ikke gjøre det, sa Jansrud til NTB.

For anledningen var det laget en spesialbygget bakke fra VM-haugen og ned i unnarennet i Holmenkollen. Verdenscuprennet bød opp til folkefest ettersom tilskuerne kom tett på utøverne som kjørte «head to head» i utslagsrunder.

– Det blir veldig spennende, og det er et arrangement FIS har brukt mye tid på. Det blir veldig kult, jeg håper folk tar turen og bruker dagen med oss, sa Jansrud til NTB før helgen.

Sjanseløse norske kvinner

Første nyttårsdag var første gang alpinistene fikk prøve seg i Holmenkollen, men med tåke og skikkelig «Kollen-vær» kunne det vært mer optimalt for tilskuerne.

På kvinnesiden var Maren Skjøld og Nina Haver-Løseth de norske håpene. Duoen møttes til helnorsk duell i åttedelsfinalen, og det var Skjøld som tok seg videre etter å ha vært best i begge omgangene.

Skjøld imponerte med fjerdeplass i parallellslalåmrennet i franske Courchevel, men mandag ble det stopp i kvartfinalen. Sveitsiske Wendy Holdener ble for sterk over to omganger.

Mikaela Shiffrin er videre til semifinalene og er storfavoritt til å stikke av med seieren. Frida Hansdotter og Mélanie Meillard er også i semifinalene, i tillegg til Holdener.

