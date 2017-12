Northug påmeldt til Strindheimstafetten

– Flere sterke navn er klare, men de største er Petter Northug som stiller for Strindheim IL og Johannes Høsflot Klæbo som stiller for Byåsen IL, opplyser arrangørklubben på sine nettsider.

Det betyr at Northug skal i aksjon, selv om han har vært tydelig på at han aller helst ville konkurrert i Tour de Ski for å komme i OL-form, skriver Adresseavisen.

Andre navn på startlista til den tradisjonsrike Strindheimstafetten er Magnus Hovdal Moan og Fredrik Riseth. De går for Byåsens førstelag. På Hommelviks førstelag går Jan Thomas Jenssen.

