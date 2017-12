Sánchez-dobbel hjalp Arsenal til knepen seier

Seieren gjør at tabellsekser Arsenal henger med sine nærmeste rivaler i Premier League. Arsène Wengers mannskap har 37 poeng så langt, like mange som femmer Tottenham. Liverpool på fjerde har poenget mer enn "The Gunners". Manchester City på tabelltopp er hele 21 poeng foran Arsenal.

Crystal Palace har hatt en oppsving etter at Roy Hodgson tok over som manager, men "ørnene" kom til kort torsdag. Laget har 18 poeng så langt, kun ett poeng mer enn Joshua King og Bournemouth på direkte nedrykk.

Shkodran Mustafi sendte Arsenal i føringen mot Palace, men vertene utlignet ved Andros Townsend. To Sánchez-mål sørget imidlertid for tre poeng til bortelaget. Det hjalp lite for vertene at stopper James Tomkins reduserte til 2-3 i det 89. minutt.

Retur og mål

Crystal Palace og Yohan Cabaye øynet ledelse etter et knapt kvarter i London, men den franske midtbanemannens forsøk fra distanse suste like utenfor kassen. Drøyt ti minutter etter sto det 1-0 til gjestene. Måltyven Alexandre Lacazette løsnet skudd fra skrått hold inne i Palace-boksen, Palace-keeper Julián Speroni reddet, men på returen plasserte Mustafi inn bortelagets ledermål.

Fire minutter etter pause utlignet Palace. Wilfried Zaha serverte Townsend, og sistnevnte takket for tilliten med å dunke ballen i nettet. 1-1.

Hodgson og co. været håp om poeng, men chilenske Sánchez ville det annerledes. Arsenal-stjernen satte inn 2-1 etter en drøy times spill.

Punkterte kampen

Få minutter etterpå var det takk og farvel for hjemmelaget. Jack Wilshere slo en perfekt ball til Sánchez i bakrom, og angrepsspilleren gjorde ingen feil alene mot Speroni. Arsenal-spillerne kunne juble for 3-1 og tomålsledelse.

Palace forsøkte seg på en desperat sluttspurt. Bakary Sako var svært nærme 2-3 på helt tampen, og helt mot slutten ordnet nevnte Tomkins 2-3 fra kort hold. Men Arsenal-spillerne holdt unna i hektiske sluttminutter og sikret seieren.

Hodgsons utvalgte må håpe på en opptur i neste serierunde, men får da en enda tøffere oppgave. Serieleder City kommer på besøk til Selhurst Park nyttårsaften. Arsenal må på sin side prøve å bygge videre på trepoengeren mot Palace. "The Gunners" gjester West Bromwich samme dag.

