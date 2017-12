NFL: Saints til sluttspill med "ræva-erobring"

Atlanta Falcons-quarterback Matt Ryans pasning ble slått opp i lufta og falt ned på baken til Saints-forsvarer Marshon Lattimore, som hadde falt og lå på magen. Lattimore løftet hendene og bøyde beina for å beskytte ballen og fikk tak i den.

Rett etter kastet Saints-quarterback Drew Brees en touchdownpasning i lagets 23-13-seier.

Nils Arne Eggen beskyldte på 1990-tallet noen av Rosenborgs motstandere for å spille "rævafotball". For Falcons var det ingen trøst å påpeke at Saints vant ved hjelp av det samme.

38-årige Brees noterte 239 pasningsyards og ble den tredje som har rundet 70.000 yards i karrieren. I sin 248. kamp gjorde han det raskere enn både Peyton Manning (258) og Brett Favre (293).

Saints er i sluttspillet for første gang på fire år.

Herjet for Rams

Todd Gurley fra Los Angeles Rams ble den første spiller siden Herschel Walker i 1986 som har løpt med ballen minst 100 yards og tatt imot pasninger for minst 150 i en kamp. Han scoret to touchdown da Rams sikret avdelingsseier med 27-23 over Tennessee Titans.

Gurley løp 21 ganger for totalt 115 yards og tok imot 10 pasninger for 158 yards. Quarterback Jared Goff hadde fire touchdownpasninger.

Kansas City Chiefs er også avdelingsvinner etter at Miami Dolphins ble slått 29-13. Quarterback Alex Smith hadde 304 pasningsyards og en TD-pasning.

Quarterback Cam Newton løp inn kampens avgjørende touchdown i siste minutt da Carolina Panthers ble klar for sluttspill med 22-19 over Tampa Bay Buccaneers.

Tidligere har New England, Pittsburgh, Philadelphia, Minnesota og Jacksonville sikret plass i sluttspillet, og det betyr at bare tre plasser er ledige før siste grunnserierunde nyttårsaften.

Noe å feire

For Dallas Cowboys brast sluttspillhåpet med 12-21-tapet hjemme mot Seattle Seahawks i en kamp der bare vinnerlaget ville holde liv i sine sluttspillsjanser.

New England Patriots satte NFL-rekord ved å vinne minst 12 grunnseriekamper for åttende sesong på rad. Buffalo Bills ble utklasset 37-16.

Også svake Cleveland Browns hadde noe å feire søndag, selv om det var mager trøst. 3-20-tapet mot Chicago Bears var lagets 15. på like mange kamper og garanterte at klubben får velge først i vårens NFL-draft.

