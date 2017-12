Omsorgstvist stopper fortsatt Azarenka

Årsaken er omsorgstvisten som har holdt henne borte fra turneringstennis det siste halvåret. Den hviterussiske 28-åringen kan ikke forlate California uten å risikere at hun mister omsorgsretten for sin 1 år gamle sønn.

Azarenka har ikke spilt en turnering siden Wimbledon i juli, men hun trodde at hun ville få klarsignal til å delta i WTA-turneringen i Auckland som start på 2018-sesongen. Nå har en amerikansk dommer gitt kontrabeskjed.

Den bitre striden med hennes tidligere samboer innebærer at ingen av dem kan forlate California, og Azarenka har informert arrangøren om at hun ikke kommer.

– Dessverre er det ganske mye som skjer i livet hennes, hvilket er veldokumentert, og resultatet av den siste utviklingen er at Viktoria ikke kommer hit, sa en talsmann for arrangøren i Auckland.

– Hun har trent hardt og er en profesjonell tennisspiller som ønsker å spille tennis. Det er skuffende, for vi gledet oss til å få en spiller av hennes kaliber i turneringen. Hun lovet at hun skal spille her i 2019.

(©NTB)