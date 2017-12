Monk fikk sparken lille julaften

Den tidligere Swansea- og Leeds-manageren fikk jobben i juni, men greide ikke å innfri forventningene om at han skulle styre laget mot opprykk til Premier League.

Middlesbrough vant 10 av 23 seriekamper under hans ledelse og er på 9.-plass i mesterskapsserien. Det er tre poeng opp til Aston Villa, som i øyeblikket er på den siste plassen som gir opprykkssluttspill.

– Middlesbrough fotballklubb har skilt lag med manager Garry Monk. Vi vil takke ham for hans harde arbeid og ønsker am det beste for framtiden, heter det i en uttalelse fra klubbens styre, som ikke lot seg overmanne av julestemning da Monks skjebne skulle avgjøres.

Craig Liddle, som er leder av ungdomsavdelingen, overtar ansvaret for førstelaget mens klubben leter etter en ny manager.

Monk ledet Swansea i Premier League i 2014 og 2015. Forrige sesong styrte han Leeds til 7.-plass i mesterskapsserien, men han ble ikke enig med klubbens nye eier Andrea Radrizzani om ny kontrakt og havnet i stedet i Middlesbrough.

Scoringer av Jonny Howson og Ryan Shotton de siste 20 minuttene vendte til 2-1-seier i Sheffield lørdag, men det var ikke nok til å berge Monk. Allerede tirsdag venter hjemmekamp mot Bolton, da med Liddle på benken.

