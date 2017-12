Hamsik stjal rekord fra Maradona i Napoli-seier

Hamsik tangerte forrige helg legenden Diego Maradona, som endte opp med 115 scoringer for klubben mellom 1984 og 1991.

Lørdag tok slovaken rekorden for seg selv da han fastsatte resultatet til 3-2 mot Sampdoria. 30-åringen har vært i Napoli i ti år. Fabio Quagliarella og Lorenzo Insigne scoret de to andre målene på Stadio San Paulo.

Etter kampen fikk han et par leggskinn med tallet 116 og teksten «Forza Napoli» (heia Napoli).

– Lagkameratene mine ga meg en fin overraskelse med disse leggskinnene, men det som virkelig betyr noe er at vi vant selv om vi led. Denne seieren er verdt mye, og Inter tapte, så den er verdt dobbelt, sa Hamsik.

Inter- og Milan-smell

Serieleder Napoli la press på tabelltoer Juventus, som møtte Roma senere lørdag. Den regjerende mesteren hadde fire poeng opp til Hamsik og co., og men etter å ha vunnet 1-0 mot Roma skiller det kun ett poeng mellom de to topplagene.

Medhi Benatia ble matchvinner med sin scoring etter 18 minutter.

Roma klarte dermed ikke ta vare på sjansen til å passere Inter etter at tabelltreeren gikk på en smell mot Sassuolo. Mauro Icardi misbrukte et straffespark i 0-1-tapet. Diego Falcinelli ble matchvinner for hjemmelaget, som tok et lite steg bort fra nedrykkskampen.

Gennaro Gattuso har ikke fått snudd den vonde trenden til Milan etter at han tok over som hovedtrener. Lørdag gikk Milan på sitt annet strake tap med 0-2 mot Atalanta.

Bryan Cristante ga bortelaget ledelsen på San Siro etter 32 minutter, før Josip Ilicic fant veien til nettmaskene etter pause.

Resultatet gjør at Milan falt til 11.-plass på tabellen. Tre poeng skiller opp til lørdagens motstander på sjuendeplass.

Lazio-storseier

Lazio ligger på plassen bak Roma, med to poeng mindre, etter 4-0-seier mot Crotone lørdag. Jordan Lukaku sendte Lazio i ledelsen i første omgang, mens Ciro Immobile, Senad Lulic og Felipe Andersen scoret i tur og orden etter pause.

Udinese tok et jafs oppover på tabellen med 4-0-seier mot Hellas Verona. Antonín Barák ble den store helten med to mål. Silvan Widmer og Kevin Lasagna sto for de siste målene. Etter lørdagens trepoenger skiller det to poeng opp til tabellåtter Fiorentina.

Spal klatret over nedrykksstreken etter 2-2 mot Torino, mens tabelljumbo Benevento gikk glipp av sitt annet poeng for sesongen på overtid mot Genoa. Gianluca Lapadula scoret fra straffemerket etter 92 minutter og sikret 1-0-seier.

