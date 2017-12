Ryland til svensk fotball

Forsvarsspilleren fikk ikke fornyet kontrakt med Avaldsnes etter årets sesong, og dermed går ferden videre til svensk fotball. Djurgården bekrefter overgangen på sitt nettsted.

– Det føles absolutt som et steg i riktig retning for meg. Jeg vil hele tiden utfordre meg selv og utvikle meg som fotballspiller og person. Jeg ser overgangen til Sverige og Djurgården som et svært spennende steg i min karriere, sier Ryland til dif.se.

Djurgården endte på 6.-plass i Damallsvenskan i år. Klubben beskriver Ryland som en viktig forsterkning før 2018-sesongen.

Ryland spilte mange år for Arna-Bjørnar på toppnivå i Norge, før hun var på et kort proffopphold i Liverpool. De siste tre årene har hun spilt for Avaldsnes. Hun har 21 A-landskamper for Norge.

