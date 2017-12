Zettergren-show da Storhamar vant folkefesten mot Vålerenga

Kun noen dager etter at landslaget forlot Hamar OL-amfi møttes Storhamar og Vålerenga til rivaloppgjør tirsdag.

Det var serieleder Storhamar som startet kampen best. Etter kun drøye to minutter satt pucken i nettet bak Steffen Søberg. Mikael Zettergren var målscorer.

Så straffet hjemmelaget slapt overtallsspill av Vålerenga. Først serverte Zettergren lagkamerat Eirik Skadsdammen til 2-0, før rollene var byttet om til 3-0 i andre periode. Begge målene kom i Storhamars undertall.

Men Vålerenga ga seg ikke lett. Med kun to sekunder igjen på klokka i andre perioden reduserte Thomas Olsen til 1-2, før Vegard Aspehaug ordnet fornyet spenning fire minutter ut i tredje periode.

Rasmus Ahlholm fortsatte med å utligne til 3-3 etter svakt forsvarsspill av Storhamar like etter. Denne gangen var Vålerenga i undertall.

Zettergren ble imidlertid den store helten for hjemmelaget da han satte inn det avgjørende målet til 4-3 fem minutter før slutt, til stor jubel for de over 5000 oppmøtte.

Serieleder Storhamar har en solid luke ned til tabelltoer Sparta Sarpsborg på 14 poeng. Vålerenga blir stående med 43 poeng.

