Welbeck matchvinner for Arsenal i ligacupen

– Vi jobbet hardt, men manglet den nødvendige kvaliteten. Vi spilte ikke godt nok, men vi hang likevel med til siste slutt, sa West Ham-manager David Moyes etter kampslutt, ifølge BBC.

Etter 40 svært sjansefattige minutter kjempet Welbeck ballen i mål bak Joe Hart. Mathieu Debuchy headet ballen inn i feltet, og foran mål nikket Welbeck ballen ned til seg selv, før han så satte den inn fra kloss hold til 1-0.

Kun to minutter tidligere burde Theo Walcott vært mannen som sendte et sedvanlig reservepreget hjemmelag i ledelsen. Hurtigtoget var helt alene foran mål, men stupheadingen på et innlegg fra Sead Kolasinac var for svak.

Ropte på straffe

Welbeck skapte ytterligere fare for West Ham-forsvaret da han satte på turboen etter 70 minutter. Spissen havnet i duell med Hart, og keeperen felte Welbeck på kanten av 16-meteren. Arsenal-spillerne ropte på straffespark, men dommer Kevin Friend dro det ut av feltet. Frisparket ble ingenting av.

David Moyes har fått en god start som West Ham-manager med to seirer og et uavgjort på de tre siste kampene. Uavgjortresultatet (0-0) kom mot nettopp Arsenal for en uke siden, men skottens menn klarte ikke skape stort mot Arsenal i «returoppgjøret».

Skadd Giroud

Moyes gjorde noen bytter på laget som startet sist, og kastet innpå Marko Arnautovic i sluttminuttene, men heller ikke den formsterke østerrikeren klarte å være med og snu kampen.

Et skår i gleden for Arsenal var at Olivier Giroud etter all sannsynlighet pådro seg en strekk i avslutningen av kampen. Franskmannen gjorde et taktomslag i det 76. minutt, men stoppet da det nappet i hamstringen. Spissen måtte bytte og står i fare for å miste det svært tette juleprogrammet.

Francis Coquelin hinket også av banen på overtid mens han holdt seg til lysken.

