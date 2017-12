Deeney må ta tidlig juleferie

Det bekrefter Watford på Twitter tirsdag.

I det 33. minutt mot Huddersfield lørdag fikk Troy Deeney direkte rødt kort da han klippet ned Collin Quaner bakfra.

Watford anket utestengelsen, men fikk ikke medhold.

Deeney må stå over Watfords fire neste kamper, siden han allerede har vært utestengt i tre kamper tidligere denne sesongen. Første runde kom etter at han tok tak i strupen og ansiktet til Joe Allen.

Deeney mister kampene 23.-, 26.-, og 30. desember, samt oppgjøret 2. januar.

Tirsdag bekreftet også Englands Fotballforbund (FA) at West Hams Manuel Lanzini må stå over de to neste kampene.

Argentineren var tiltalt for å ha filmet seg til et straffespark i lørdagens 3-0-seier over Stoke i Premier League.

Lanzini mister dermed tirsdagens oppgjør i ligacupen på Arsenal, samt kampen mot Newcastle lørdag.

(©NTB)