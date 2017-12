Uavgjort mellom Jørn Andersen og Marcello Lippi

En utligning i det 81. minutt sørget for at Andersens lag unngikk å tape nok en kamp med 0–1. Jong Il-gwan scoret målet for nordkoreanerne.

Wei Shihao ga Kina ledelsen etter en drøy halvtime i Tokyo.

Lippi tok Italia til VM-tittelen i 2006. Han har også vunnet Champions League med Juventus.

Nord-Korea endte sist i finalerunden i det østasiatiske mesterskapet. Det ble 0-1-tap for både Japan og Sør-Korea.

Andersen har signalisert at han ikke vil forlenge kontrakten med nordkoreanerne når den løper ut i mars. I så fall blir hans siste oppgave å kvalifisere landet til asiamesterskapet. Nord-Korea trenger minst ett poeng i kampen mot Hongkong 27. mars.

