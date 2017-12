Ishockey: Thoresen ser positiv utvikling

Både før og etter forrige turnering i Innsbruck etterlyste Thoresen mer aggressivitet i egen sone og mindre slurv. De tingene har fungert langt bedre i kampene mot Russland og Frankrike på hjemmeis.

– Jeg er veldig fornøyd med det vi har levert her. Vi styrker det vi skulle styrke: godt og aggressivt forsvarsspill. Og vi har nesten spilt og skapt mer med pucken enn jeg hadde drømt om, vurderer Thoresen overfor NTB.

Holdt nullen

6-0 mot et fransk lag uten et par av sine største stjerner ble et flatterende resultat, men like fullt var det en kamp der Norge framsto som solid og hadde kontroll i mer eller mindre 60 minutter.

Bare det å holde nullen i en kamp der det er lett å la seg friste til å «slippe seg ned», er godt å ta med seg inn mot OL i februar.

– Spillerne viser klokskap, og det er en viktig grunn til at vi ikke slipper inn mål. Vi har en bra keeper (Henrik Holm sto mot Frankrike), men de fem foran gjør også en god jobb, sier Thoresen.

Han har en måned på seg før troppen til OL i Sør-Korea skal tas ut.

– Det er helt klart at mange av dem som er her, skal til OL. Det er også noen som ikke er her. Uansett er det veldig positivt å se en gjeng med gutter som jobber for hverandre og spiller som et lag.

Kapteinen optimist

Også mot stormakten Russland, som stiller med et noe B-preget, men ungt og sultent lag i turneringen, var Norge bra, selv om det ble 3-4-tap etter forlengning. Landslagskaptein Jonas Holøs mener at laget er i rute til OL.

– De fleste her har vært med lenge og vet hva som skal til. Mye skal skje før OL, med klubblagene og slikt, men jeg føler at vi har funnet måten vi skal spille på, og at vi er i rute, sier han til NTB.

Holøs' backkolleger Alexander Bonsaksen og Mattias Nørstebø står over Hamar-turneringen med skader, men er normalt med i en norsk tropp.

– De er helt klart viktige. Det er to bautaer som har vært med en del år nå, så vi trenger dem. Samtidig har vi sett her at vi har flere andre som kan komme inn og gjøre en god figur. Så jeg er ikke så bekymret uansett.

De to spillerne Norge helt garantert må klare seg uten i OL er NHL-proffene Mats Zuccarello og Andreas Martinsen. Den amerikanske ishockeyligaen slipper ikke spillerne sine til vinterlekene på grunn av uenigheter med Den internasjonale olympiske komité (IOC).

