Inter gikk på en smell, Napoli ny serieleder

Inter var det eneste laget som ikke hadde tapt denne sesongen før lørdagens oppgjør.

Serielederen før runden holdt unna for Juventus og spilte 0-0 forrige serierunde, men havnet bakpå på Stadio Giuseppe Meazza mot Udinese. Kevin Lasagna ga bortelaget ledelsen etter 14 minutter.

Mauro Icardi svarte kun ett minutt senere, men i andre omgang tok Udinese over initiativet.

Rodrigo de Paul gjorde ingen feil fra straffemerket i det 61. minutt, før Antonín Barák fastsatte sluttresultatet til 3-1 etter 77 minutter.

Tapet betød at Napoli kunne passere Inter med poeng mot Torino senere lørdag, og det var aldri noen tvil om hvor poengene skulle på Stadio Olimpico Grande Torino.

Kalidou Koulibaly, Piotr Zielinski og Marek Hamsik sørget for at Napoli ledet 3-0 til pause. Andrea Belotti scoret i andre omgang for Torino, men det ble bare et trøstemål.

Juventus kan også klatre forbi Inter med seier mot Bologna søndag.

Udinese klatrer til 11.-plass på tabellen etter lørdagens seier. Torino forblir på niendeplass.

Roma forblir på fjerdeplass på tabellen, til tross for en dramatisk overtidsseier mot Cagliari.

Bunnlaget Cagliari så ut til å ha sikret seg et viktig poeng med 0-0, men på overtid dukket Federico Fazio opp og sikret 1-0-seier for Roma.

Hovedstadslaget har like mange poeng som Juventus på tredjeplass, men dårligere målforskjell.

Cagliari er nummer 14 i Serie A.

