Norge utenfor pallen i Val Gardena

I hvert eneste super-G-renn siden 2010 har det stått minst en nordmann på pallen nord i Italia.

Aleksander Aamodt Kilde var 0,12 sekunder fra en pallplassering. Foran seg hadde han tyskeren Josef Ferstl og to østerrikere.

– Det er ikke bra nok. Det er mange faktorer som spiller inn for at alt skal klaffe. De tidligere årene har vi kanskje truffet litt bedre på det meste, men i dag satt det ikke helt, sa Kilde til pressen etter løpet.

Men han depper ikke over eget løp.

– Nei, jeg må si meg fornøyd med det. Sesongstarten har vært OK, veldig stabil uten at jeg har hatt full klaff på noen ting. Så jeg tar med meg det videre og er klar for å fortsette i den banen jeg er i nå.

Kilde var 22 hundredeler bak vinneren Ferstl, som ordnet Tysklands første verdenscupseier i super-G på 26 år. Østerrikerne Max Franz og Matthias Mayer ble nummer to og tre. De var 0,02 og 0,10 sekunder bak vinneren i mål.

– Ble litt knot

Aksel Lund Svindal var første nordmann ut med startnummer 5. Da han kom i mål var det klart at det ikke var noe toppløp han hadde levert. Svindal endte 0,60 sekunder bak Ferstl, noe som ga en 9.-plass.

– Det er helt greit, ikke noe mer enn det på øvre halvdel, sa Aksel Lund Svindal da han oppsummerte løpet til NTB.

– Jeg traff løssnø på vei ut av en sving, og det ble litt knot. Og hvis man gjør en feil må man kjøre resten eksepsjonelt bra for å henge med. Men jeg kjørte bare helt greit, og gjorde en feil i tillegg.

På spørsmål fra NTB om hvordan kneet kjentes svarte Svindal at det er bedre enn for noen dager siden.

– Kneet er bedre. Det er bra progresjon og bedre enn i går. Det lover bedre for i morgen (utfor), men kjøringen i dag var ikke bra nok, sa Svindal.

Med seg til Val Gardena hadde Svindal kjæresten Gitte Lill Paulsen. Hun sto i målområdet og fulgte spent med på Svindals løp.

– Følte du noe ekstra press for å prestere når du hadde med kjæresten?

– Nei, det gikk helt fint, sa en smilende Svindal.

– Blir veldig irritert

En som ikke var fornøyd var Kjetil Jansrud. Han gjorde en stor feil etter rundt et minutts kjøring, havnet ute i løssnøen og måtte nærmest tverrstille skiene før en portpassering. I mål var han over tre sekunder bak. Jansrud endte uten verdenscuppoeng på 35.-plass av de 36 som fikk plassering.

Vinstra-kjøreren var alt annet enn fornøyd da han kom i mål, og forsøkte å forklare hva det var som gikk galt.

– Da stikker skien min inn i et annet spor, sa Jansrud og mener resten av løpet var helt greit. Man han var langt fra fornøyd etter hendelsen som kostet sekunder.

– Man blir jo veldig irritert når det skjer, så man blir hissig resten av veien ned. Man forbereder seg så godt og har et ønske om å lykkes hele tiden. Så det er skuffende, og når man kommer i mål så vet man jo hvordan det er. Det er ikke noe vits i å se på resultattavla og håpe på et mirakel. Det er het åpenbart at man ligger langt bak, sa Jansrud.

Adrian Smiseth Sejersted kjørte bra lenge, men så endte det med en feil også for hans del, og han kjørte ut.

Bjørnar Neteland kjørte inn til 29.-plass og var 2,25 sekunder bak vinneren. Rett etter at han kjørte i mål på startnummer 38 ble rennet avbrutt på grunn av vanskelige forhold. 42 av de 80 påmeldte fikk ikke starte, blant dem Stian Saugestad og Rasmus Windingstad.

Lørdag er det utfor i Val Gardena.

