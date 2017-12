Lunde i VM-boble, dropper besøk fra datteren

Søndag kan Lunde ta et nytt gull for Norge. Mens de to andre mammaene på laget, Heidi Løke og Kari Aalvik Grimsbø, får besøk av de små, velger Lunde annerledes.

– Slik er det bare. Vi har jo daglig kontakt på Skype og slikt. Og med et besøk ville det ikke vært så mye vi hadde fått tid til, tror jeg. For henne er det kanskje også best å være hjemme og kose seg i barnehagen, sier Lunde til NTB om datteren Atina som ble født i mars 2015.

Keeperen topper redningsstatistikken i VM med 45 prosent før semifinalen mot Nederland fredag. 37-åringen har slått tilbake etter at mange eksperter dømte henne som ferdig på toppnivå.

– Det er sjelden at jeg har følt kroppen så bra som nå.

– I alle de mesterskapene du har vært med på?

– Ja. Det føles veldig greit. Jeg må ha gjort noe riktig i sommer og høst.

Hvem?

Så er spørsmålet hvem som starter i målet mot Nederland. Lundes makker Grimsbø følger like bak med 43 i redningsprosent, og hun har stengt helt i perioder mot nederlenderne tidligere.

Det skjedde da hun kom inn langt ut i 1.-omgangen i EM-finalen i fjor.

I VM-finalen for to år siden reddet hun tolv av Nederlands 17 første skudd da alt ble avgjort.

Det fungerte bra for henne også i OLs bronsekamp.

Bare seirer

Norge slo Nederland i tre medaljekamper (to finaler) i 2015 og 2016, Lunde har ikke vært med på mye av det. Hun var vraket i begge mesterskapene som ga gull (VM og EM).

Hun spilte nesten ikke da det ble seier i bronsekampen i fjorårets OL.

Fredag kan Lunde ta helterollen igjen.

