Lei skade for Ulsrud-rival

– Jeg vet at jeg ikke kommer til å kunne prestere 100 prosent, og det er selvsagt frustrerende. OL er jo vårt store mål, sier han til DN.

Edin skadet kneet under EM i november, der han førte Sverige til det fjerde EM-gullet på rad. Det er en sene på baksiden av venstre kne som ikke vil holde seg der den burde.

Etter undersøkelser hos spesialist har Edin fått beskjed om at det ikke går an å gjøre noe med skaden. OL er ikke i fare for hans del, men han må endre teknikken sin for å belaste kneet mindre.

– Jeg må forsøke ikke å tenke på det og konsentrere meg om spillet. Samtidig må jeg passe på at senen ikke hopper ut av posisjon igjen. Det er en vanskelig balansegang, sier han.

Edin og hans lag har i mange år vært blant de tøffeste rivalene for Norges curlingstjerne Thomas Ulsrud og hans lag. Begge lag er blant medaljekandidatene i Pyeongchang.

