Tony Martin beskylder UCI for dobbeltmoral i Froome-saken: – En skandale

Tyskeren fyrer av en aldri så liten tirade mot Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

– Jeg er helt rasende. I saken om Chris Froome blir det helt sikkert utvist dobbeltmoral. Andre utøvere blir suspendert øyeblikkelig etter en positiv prøve. Han og laget (Sky) får tid av UCI til å forklare det hele. Jeg kan ikke komme på en tilsvarende sak i nyere tid, skriver Martin på sine nettsider.

Onsdag morgen ble det kjent at Froome hadde for høy konsentrasjon av salbutamol, som er et vanlig virkestoff i astmamedisin. Prøven ble tatt under årets Vuelta a España.

Spill i kulissene?

– Dette er en skandale. Han skulle i hvert fall ikke ha fått lov til å delta i VM (i Bergen), freser Martin.

Froome vant både Tour de France og Vuelta a España denne sesongen. Han tok VM-bronse på tempoen i Bergen i september.

Martin har et inntrykk av det i kulissene blir jobbet for å få Froome frikjent. Han tror partene har inngått en avtale med det formål om å la Froome slippe av kroken.

– Har han og hans lag en særstatus? spør Tony Martin retorisk.

Mener det er uproft

Froome har hatt astma siden han var barn. Sky-laget opplyser at han under Vueltaen økte dosene av salbutamol opp til den gjeldende grenseverdien.

Froomes urinprøve skal ha vist en konsentrasjon på 2000 nanogram per milliliter, mens reglene kun tillater 1000 nanogram per milliliter.

Martin mener UCIs håndtering er et tilbakeslag for kampen mot doping.

– Vi trenger er et UCI som er konsekvent og transparent. Det som skjer her er inkonsekvent, lite transparent, uprofesjonelt og urettferdig, avslutter han i sitt innlegg.

(©NTB)