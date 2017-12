Sandbech imponerte i Breckenridge

Under vanskelige forhold med flatt lys var det flere fall enn fullførte omganger, men Sandbech lyktes i begge sine forsøk. I det beste fikk han 90,33 poeng, og med det var han i en klasse for seg.

Red Gerard var nest best med 80,66 poeng, mens Mons Røisland var nummer tre med 78,33. Emil Ulsletten sørget for at tre nordmenn er klare for lørdagens finale. Han fikk 73,33 over ble nummer seks i kvalifiseringen.

Ved siden av de tre norske er fem amerikanere og fire canadiere finaleklare. Mark McMorris, som har gjort et forrykende comeback etter alvorlig skade, knep den 12. og siste finaleplassen.

Marcus Kleveland og Markus Olimstad ble utslått.

I kvinneklassen var Silje Norendal sjette best i kvalifiseringen, som ble vunnet av amerikanske Jamie Anderson.

White-trøbbel

Slopestylekvalifiseringen ble avviklet onsdag, mens det torsdag handlet om superpipe. Der ble superstjernen Shaun White utslått etter å ha falt. Stevnet i Breckenridge er en av fire OL-kvalifiseringskonkurranser for amerikanerne, og den dobbelte OL-mesterens fall var en strek i regningen.

White ble nummer tre i Copper Mountain forrige uke og har igjen to konkurranser i januar for å løse OL-billett i halfpipe. Trenerne har dessuten anledning til å dele ut en billett på skjønn.

Ben Ferguson var best i superpipekvalifiseringen. Den finalen avvikles fredag.

