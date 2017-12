Pulisic årets fotballspiller i USA

Landon Donovan var inntil torsdag den yngste som hadde fått utmerkelsen. Han vant som 21-åring i 2003.

Pulisic noterte seks mål og fire assist i ni landskamper for USA i løpet av året. Han var involvert i 13 av 17 amerikanske scoringer i kampene han spilte.

Forrige sesong scoret han tre mål og hadde tre assist for Borussia Dortmund i tysk Bundesliga. Denne sesongen har han scoret to mål.

Kåringen gjennomføres ved en avstemning blant trenere og lagledere for USAs landslag, alle som spilte for landslaget i løpet av 2017, styremedlemmer i fotballforbundet, trenere for proffklubber og utvalgte medierepresentanter og universitetslagstrenere.

