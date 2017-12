Over til juryen i FIFA-rettssaken

Charles Stillman, forsvarer for Brasils tidligere fotballpresident José Maria Marin hevdet at hans klient var en uvitende og uskyldig brikke i spillet mens andre bak hans rygg beriket seg.

Samtidig hevdet aktoratet at vitnemålene har vært «ødeleggende» for Marin og hans to medtiltalte.

85-årige Marin ble president i 2012 for å fullføre forgjengerens periode. Ifølge Stillman var Marco Polo del Nero den som virkelig hadde makten, og som mottok bestikkelser.

– Marin var president bare i navnet. Del Nero styrte butikken, sa han.

Del Nero er Brasils fotballpresident i dag. Han er også korrupsjonssiktet i USA, men han er ikke utlevert fra Brasil.

Viktig vitne

Forsvarerne til Marin og medtiltalte Manuel Burga fra Peru og Juan Angel Napout fra Paraguay har prøvd å diskreditere aktoratets vitner som har sagt seg skyldige i korrupsjon og som vitner mot andre i håp om en mildere straff.

Argentineren Alejandro Burzaco satt fire dager i vitneboksen og fortalte hvordan hans firma betalte millioner til de tiltalte og andre. Forsvarerne hevder at han bare la skyld på andre for å slippe billigere selv, men ble kraftig imøtegått.

– De var nødt til å angripe Burzaco, for hans vitnemål var ødeleggende for dem, sa aktor Sam Nitze i sin prosedyre. Han hevdet at Burzacos opplysninger bekreftes av andre beviser, som lydopptak og bankutskrifter.

Lydopptak

Et annet vitne som samarbeider med myndighetene, brasilianeren Jose Hawilla, gjorde selv lydopptak som han spilte i retten. Et av dem var fra en samtale med Marin i 2014.

– Nå er det på tide at det kommer noe min vei, sant eller ikke, sa Marin i opptaket.

– Selvsagt. De pengene skal til deg, var svaret.

Nå skal juryen avgjøre om de tiltalte er skyldige eller ei.

(©NTB)