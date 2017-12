Aktoratet vil ha fellende dom i FIFA-rettssaken

– De tre tiltalte trodde bestikkelsene ville vare evig, men slik ble det ikke, sa Kristin Mace under sin prosedyre i retten i Brooklyn.

Det skjedde dagen etter at de tre tiltalte avslo siste anledning til å innta vitneboksen.

– De ble tatt, og nå er det på tide at de holdes til ansvar. Bevisene er overveldende, sa Mace.

Store summer

De tiltalte er José Maria Marin (tidligere president i Brasils fotballforbund), Juan Angel Napout (tidligere president i Paraguays fotballforbund) og Manuel Burga (tidligere president i Perus fotballforbund). Alle har hatt internasjonale verv, og de er tiltalt for å ha tatt imot bestikkelser fra firmaer i bytte for hjelp med rettigheter.

Aktor holdt opp et bilde av de tre med talle på summene de skal ha mottatt i bestikkelser i årene 2010 til 2016: Naput 10,5 millioner dollar, Marin 6,55 millioner dollar og Burga 4,4 millioner dollar.

Forsvarerne mener tvert imot at aktoratet ikke har greid å bevise skyld, og at de tre må frikjennes.

Overmodig?

Napouts advokat John Pappalardo sa seg enig i at amerikanske myndigheter har avslørt omfattende korrupsjon i internasjonal fotball, men hevdet at man i retten har fått bevis for skylden ikke til de tiltalte, men til påtalemyndighetens vitner.

– De ble overmodige i sin etterforskning og stolte for mye på dem som ville samarbeide, sa han.

Mace tegnet på sin side et bilde av et marked for rettighetssalg der bestikkelser var dagens orden.

– For å få en avtale, måtte de betale, sa hun,

Troverdighet

Saken er bygget på vitnemål fra markedsfolk som selv har erklært seg skyldig i korrupsjon, og som for å få lavere straff har gått med på å samarbeide med myndighetene.

Deres troverdighet vil bli avgjørende i saken mot de tre første som stilles for retten i FIFA-korrupsjonsskandalen.

Det er meningen at prosedyrene skal avsluttes torsdag.

