20 år siden dobbeltdrapet som rystet håndballfamilien

Nå går årets VM inn i sluttkampene i Tyskland, akkurat som da tragedien inntraff 14. desember 1997.

Under et døgn etter ble finalen spilt. Danmark overkjørte Norge og vant 33-20.

– Det kom som en sjokknyhet og var selvfølgelig helt uvirkelig. Det satte et veldig preg på både oss og Danmark. Jeg husker at vi underveis i semifinalen fikk informasjon om hva som hadde skjedd, sa daværende landslagssjef Marit Breivik til NTB da hun snakket om tragedien for noen år siden.

De to danskene skal ha fleipet med en tysker om at laget hans nettopp hadde tapt for Norge. Da dro den overstadig berusede tyskeren fram en liten lommekniv.

Han hadde nesten 3 i promille da han angrep de danske supporterne Danskene døde rett bak det ene målet i Max Schmeling-hallen.

Drapsmannen ble dømt for ulike voldsepisoder i daværende DDR. Han kom til Vest-Tyskland i 1980. De siste årene har han vært arbeidsledig.

I rettssaken kom det også fram at han en måned før drapene truet en drosjesjåfør med kniv fordi han ikke kjørte fort nok.

