Sykkelpresidenten nok en gang i hardt vær

Rittdirektør Roy Moberg bekrefter overfor NRK at sykkelforbundet ved sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen har holdt unna midler tiltenkt rittet. Heller ikke avtalen med TV 2 som Ladies Tour of Norway var en del av fikk rittets ledelse vite om før i det siste.

– Det jeg kan bekrefte, er at vi har forsøkt å få innsyn i medieavtalen i omtrent halvannet år. Det fikk vi først i november 2017, sier rittdirektør Roy Moberg til NRK.

Det var i januar 2016 at NCF inngikk en avtale med TV 2 verdt 9 millioner kroner. Kanalen kjøpte rettighetene til Tour des Fjords, Tour of Norway, sykkel-NM og Ladies Tour of Norway. Avtalen gjelder ut 2018.

Sykkelforbundet har derimot bare fordelt penger til de tre rittene for menn til dekning av produksjonskostnader.

Sykkelpresident Hansen, som har hatt et kraftig underskudd fra sykkel-VM i Bergen hengende over seg siden september, hevder i en epost til NRK at det var en glipp og innrømmer at man ikke burde ha holdt avtalen skjult.

– Norges Cykleforbund er opptatt av likebehandling. Vi er helt enige i at Ladies Tour of Norway skal ha sin rettmessige andel av medieavtalen som går fra 2016-2018, og de kommer til å få utbetalt dette i 2018, skriver Hansen til statskanalen.

