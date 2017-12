Svensk stjernekusk testet positivt for kokain

– Nå vil jeg bare renvaske meg, sier han til Sulkysport.se.

– Jeg satser 110 prosent på min karriere i travsporten. Jeg er villig til å bekoste at jeg dopingtestes hver eneste løpsdag, slik at alle får se at jeg ikke driver med slikt.

Kolgjini risikerer minst tre måneders utelukkelse dersom han felles for å ha brukt kokain.

– Jeg håper alle forstår at jeg ikke ville risikert å ødelegge karrieren min ved å bruke narkotika, sier han til Sulkysport og hevder at han under en fest 2. desember følte seg dårlig. Han mistenker at noen har hatt noe i drikken hans.

I år har Kolgjini vunnet 56 av sine 383 løp og kjørt inn drøyt sju millioner svenske kroner.

