Svømme-EM: Christiansen til finale

Christiansen klokket inn til 3.40,07 i kvalifiseringen, og det var nest raskest i heat nummer tre. Tiden var litt bak Christiansens norske rekord på 3.37,26.

Best i heatet var Ungarns Péter Bernek med 3.39,86. Sveriges Victor Johansson var tredje best med 3.40,20. Ingen av svømmerne i de øvrige heatene var bedre enn de tre nevnte over.

Finalen går onsdag kveld.

Tomoe Zinemoto Hvas er klar for semifinale på 100 meter butterfly etter 50,87 i kvalifiseringen. Tiden ga soleklar norsk rekord. Sindri Thor Jacobsson hadde den gamle på 51,71. Markus Lies 52,03 holdt ikke til semifinaleplass senere onsdag.

Da blir det også semifinale på 50 meter bryst for Susann Bjørnsen etter tiden 30,50. 32,37 for Stina Kajsa Colleou og 30,95 for Ingalill Urrang Naustvik holdt ikke til en plass i semifinalen.

Christoffer Tofte Haarsaker er utslått etter kvalifiseringen på 50 meter bryst. 27,13 holdt ikke til avansement. Siste semifinaleplass gikk på 26,90.

Det blir heller ikke semifinaleplass for Ingeborg Vassbakk Løyning på 100 meter rygg. 59,87 i kvalifiseringen holdt ikke.

Marte Løvberg klarte ikke å ta seg videre etter kvalifiseringen på 400 meter medley. 4.51,51 var ikke godt nok denne gangen.

