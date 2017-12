Start og Jerv inngår samarbeid

Start er nyopprykket til Eliteserien. Jerv er i 1.-divisjon.

– Jeg tror det er et rammeverk her som kan hjelpe begge klubbene. Det går på spillerlogistikk. I første omgang vil det kunne åpne seg spillersituasjoner for Jerv som ikke nødvendigvis hadde gått uten dette rammeverket, sier sportslig leder Tor-Kristian Karlsen i Start til Fædrelandsvennen.

Spillere kan for eksempel bo i Kristiansand og trene med Jerv. Start kan også hente hospitanter fra Jerv.

Styreleder Per-Gunnar Hopland i Jerv sier at dette ikke betyr en nedgradering av ambisjonene til Jerv.

– Jeg mener det heller er en oppgradering. Det er vinn-vinn for begge klubber.

