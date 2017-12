Ronaldo og Bale berget Real Madrid

Cristiano Ronaldo var også viktig for storfavoritten. Han scoret det viktige utligningsmålet i det 55. minutt. Bale kom inn og ble matchvinner med 2-1-målet åtte minutter før full tid i et nytt comeback etter skade.

Hjemmelaget ledet 1-0 ved pause etter at keeper Ali Khaseif radet opp kjemperedninger og Romarinho utnyttet en forsvarsfeil til å score ledermålet i det 41. minutt.

Real Madrid scoret fem mål i første omgang mot Sevilla lørdag og kunne gjentatt den fangsten om det ikke var for Khaseifs storspill.

Al Jazira-kapteinen leverte en feberredning da han endret retning på Ronaldos nikk slik at den traff i tverrliggeren, og han parerte avslutninger fra Luka Modric og Karim Benzema.

Det var først da keeperen ble skadd og måtte erstattes av Khaled Al Senaani at Real Madrid greide å vende kampen.

Annulleringer

Et Benzema-mål i det 23. minutt ble annullert fordi Ronaldo hadde dyttet en motspiller i forspillet. Da Casemiros hodestøt like etter endret retning og lurte Khaseif, trodde Real-spillerne at de ledet, men etter fire minutters videogjennomgang ble målet kontroversielt annullert fordi Benzema befant seg i offsideposisjon.

Real Madrid hadde 18 avslutninger på mål i første omgang, men en dårlig klarering fra Nacho ga vertene en kontringssjanse noen minutter før pause, og Romarinho skrudde ballen forbi Keylor Navas.

Publikum øynet en kjempesensasjon da Al Jazira fikk ballen i mål igjen to minutter etter pause, men da kom videodømming Real Madrid til unnsetning. Mbark Boussoufa var hårfint offside da han scoret.

Bytter avgjorde

Åtte minutter senere fikk Ronaldo ballen fra Modric, vendte og knallet den forbi Al Senaani, som rett før hadde kommet på banen da Khaseif skadet armen.

Benzema hadde to stolpetreff før han ble byttet ut med Bale, som hadde spilt bare 28 minutter siden september. Waliseren har ofte vært en mann for de store anledninger, og han ble matchvinner etter forarbeid av Lucas Vázquez.

Dermed spiller Real Madrid finale mot brasilianske Grêmio lørdag. Laget kan bli det første som forsvarer tittelen i klubb-VM. Real vant også i 2014 og kan tangere Barcelonas rekord på tre titler i klubb-VM.

Al Jazira fikk være med i klubb-VM som vertslag, selv om laget ikke på annen måte var kvalifisert. Etter å ha slått både Auckland City og Urawa Reds 1-0 måtte laget se seg slått onsdag, men lørdag er det bronsekamp mot mexicanske Pachuca.

