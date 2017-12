Chris Froome testet med for høye verdier av astmamedisin

Det bekrefter Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) onsdag.

Forbundet skriver at både A- og B-prøven viser for høye verdier av stoffet salbutamol. Froomes urinprøve skal ha vist en konsentrasjon på 2.000 nanogram per milliliter, mens reglene kun tillater 1000 nanogram per milliliter.

Stoffet i seg selv er ikke ulovlig, men det er Froomes høye konsentrasjon av det som gjør at UCI har bedt om en forklaring.

Dopingreglene sier at det er lovlig å inhalere opptil 1.600 mikrogram (mcg) over en periode på 24 timer og ikke mer enn 800 mcg i løpet av 12 timer.

Astma

– Det er godt kjent at jeg har astma, og jeg vet utmerket godt hvordan reglene er. Jeg bruker en inhalator for mine symptomer (alltid innenfor de lovlige grensene), og jeg vet godt at jeg blir testet hver dag når jeg har ledertrøya, sier Froome i en pressemelding fra Sky-laget.

Briten gikk til topps i sammendraget både i årets Tour de France og Spania rundt.

– Astmaen ble verre i Spania rundt, så jeg fulgte laglegens råd om å øke min dose av salbutamol. Som alltid la jeg stor vekt på å forsikre meg om at jeg ikke tok mer enn den tillate dosen. Jeg tar min posisjon i sporten svært alvorlig. UCI gjør helt rett i å undersøke mine testresultater, og sammen med laget mitt vil jeg gi dem all informasjon de ber om.

Ettersom salbutamol er et særskilt stoff, blir Froome ikke midlertidig suspendert mens UCI behandler saken.

7. september

Det var 7. september i år, i forbindelse med den 18. etappen av Spania rundt, at Froome ble testet med for høye salbutamol-verdier.

Sky skriver at ingen av de 20 andre urinprøvene til Froome under rittet ga grunn til nærmere undersøkelse.

Sykkellaget skriver også at ingen regler er brutt, men at konsentrasjonsmengden gjør at UCI nå skal forsikre seg om at ikke en større dose enn den tillate ble inhalert av Froome.

Utestengelser

I 2007 ble det oppdaget for høye salbutamol-verdier hos den italienske syklisten Alessandro Petacchi under Giro d'Italia. Han fikk strøket sine seirer i rittet og ble året etter utestengt i ett år av Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Det skjedde etter at Verdens antidopingbyrå (WADA) og Italias olympiske komité anket en opprinnelig frifinnelse av Petacchi. Italienerens urinprøve inneholdt 1320 nanogram salbutamol per milliliter, altså en lavere verdi enn Froomes prøve.

Her hjemme husker nok mange astmasaken rundt Martin Johnsrud Sundby. Også han hadde for høye salbutamol-verdier. Langrennsløperen ble utestengt i to måneder.

(©NTB)