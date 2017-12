Neymar fikk fri fra cupkamp

Det opplyser klubben selv. Trener Unai Emery sier at Neymar har fått tillatelse til å besøke Brasil for å ta seg av et familieanliggende.

Superstjernen sto over helgens 3-1-seier over Lille i serien fordi han sonet utelukkelse. Emery sier at han håper Neymar er tilbake "om tre-fire dager".

Den nøyaktige grunn til Neymars permisjon er ikke oppgitt, men det brasilianske nettstedet Globoesporte har publisert meldinger på sosiale medier som antyder at han var i fødselsdagsselskapet til en nær venns far i tillegg til et tannlegebesøk.

Paris Saint-Germain har vunnet ligacupen fire år på rad. I troppen til bortekampen mot Strasbourg mangler ikke bare Neymar, men også Thiago Silva, Thiago Motta, Adrien Rabiot og Layvin Kurzawa.

PSG tapte for Strasbourg i serien for halvannen uke siden.

