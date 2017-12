Frankrike med favorittseier, møter Sverige i semien

Montenegro gikk overraskende til kvartfinale etter 31-29-seier mot Serbia. Svenske Per Johansson overtok som trener for montenegrinerne for bare fire uker siden.

Johansson fikk se jentene sine ta en rask 2-0-ledelse i første omgang i Leipzig, men Frankrike snudde kampen til pause.

I annen omgang beholdt favoritten initiativet. Montenegro kastet inn Storhamar-keeper Alma Hasanic Grizovic med et kvarter igjen, men Frankrike sto bra i forsvar, og det var for det meste de rutinerte spillerne til Montenegro som måtte dra lasset.

Montenegro fikk en gylden mulighet til å knappe innpå ledelsen da Frankrike fikk to spillere utvist med tominuttere samtidig i sluttfasen, men Frankrike sto imot og vant kontrollert, slik de også gjorde mot Ungarn i åttedelsfinalen.

Frankrike møter Sverige i semifinalen.

Svenskene ble klar for sin første semifinale i mesterskap siden EM 2010 da de vant naboduellen mot Danmark 26-23 tidligere tirsdag.

I 2010 gikk de til finale der de tapte klart for Norge. I VM er det første gang Sveriges kvinner har tatt seg helt til semifinale.

