AZ berget så vidt poeng

Med Jonas Svenssen og Fredrik Midtsjø på banen hele kampen kjempet serietoer AZ Alkmaar for å ta innpå lederlaget PSV Eindhoven, og greide det for så vidt med ett poeng, men PSV er fire poeng foran og kan øke til sju med borteseier over Groningen onsdag.

Alkmaar kan miste 2.-plassen til Ajax, som spiller torsdag.

Terell Ondaan ga Zwolle ledelsen da han satte inn en retur i det 32. minutt, men Alireza Jahanbakhsh utlignet bare to minutter senere da han nikket inn et hjørnespark fra Teun Koopmeiners.

Flere mål ble det ikke, men rett før slutt hadde Bram van Polen sjansen til å avgjøre for Zwolle. Han skjøt over, og Zwolle forblir på fjerdeplass, fem poeng bak AZ Alkmaar.

I tirsdagens bunnoppgjør vant Twente 2-1 borte mot Breda.

