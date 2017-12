VM: Mørk sendte Norge til drømmekamp mot Russland 

Mørk scoret elleve ganger. Hun var i en egen klasse i angrep og ble kåret til kampens beste av en jury i hallen.

Norge jobbet godt etter kjempesmellen (28-31-tap) i gruppefinalen mot Sverige fredag. Spania hadde egentlig ikke en sjanse 1/8-finalen.

Det sto 3-0 etter bare et par minutter. Det økte til 11-6. Da så det kjørt ut, men de norske jentene gjorde det ikke helt lett for seg inn mot pause. En rekke merkelige valg og flere tekniske feil i angrep, inviterte Spania delvis inn i kampen.

Etter en trøblete åpning av andreomgangen skaffet Norge seg en buffer som holdt sikkert inn.

Nesten tomt

Oppgjøret gikk i Leipzig, og der er interessen langt større for julemarked enn kvinnehåndball. Det var omtrent ikke folk på tribunene.

Intensivt arbeid med forsvarsjobbingen de siste dagene ga resultater for landslagssjef Thorir Hergeirsson. Norge kledde i perioder av Spanias angrep.

Dermed kom også flere av de billige kontringsmålene dette norske laget har levd fett på i mange år.

Keeper Katrine Lunde ble igjen foretrukket fra start. Hun svarte med opp mot 50 i redningsprosent før pause.

Finale?

I kvartfinalen er det minst én klasse opp for Norge. Russland kan spille håndball som virkelig er godt for øyet og gjør motstanderne stresset.

Russerne slapp unna med en kraftig forskrekkelse mot Sør-Korea. Den 1/8-finalen endte med 36-35-seier etter ekstraomganger.

Russerne så ut til å cruise seg videre og ledet med seks mål midtveis i andreomgangen. Sør-Korea fightet seg tilbake og ledet 29-28, men den sterke finishen holdt ikke til mer en forlenget spilletid.

Russland? Absolutt en het gullkandidat på lik linje som Norge. Kollapsen etter pause mot sørkoreanerne var likevel ikke så tillitvekkende.

Langt nachspiel

Russland brukte lang tid på å komme seg etter OL-gullet i Rio de Janeiro der de slo Norge etter ekstraomganger i semifinalen. – Festen for en del av spillerne er fortsatt ikke over, sa trener Jevgenij Trefilov etter at Russland spilte et elendig EM i fjor og ikke nådde semifinalen.

Norge og Russland møttes i tre finaler i perioden 2006 og 2008. Da ble det 2-1 i norske gull.

Kvartfinalen onsdag går i Magdeburg der russerne også spilte åttedelskampen sin. Det er en 50-50-kamp på forhånd.

Løfter Norge seg litt fra Spania-oppgjøret, kan det fort ende med semifinale i Hamburg fredag.

