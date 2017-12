Ustoppelige City tok nok en derbyseier – ligaen avgjort?

Vinnermålet kom da Otamendi fikk ballen etter 54 minutter. Den fikk stopperen servert etter at Lukaku prøvde å rydde unna i egen boks. Forsøket var svakt, gikk rett i ryggen på lagkamerat Chris Smalling og spratt videre til Otamendi.

Lukaku fikk mange skjellsord mot seg på sosiale medier etter søndagens byderby. Den belgiske kraftspissen var heller ikke heldig med sin involvering på Citys 1-0-scoring før pause.

United jaktet febrilsk 2-2-utligningen, og mot slutten sto det ikke på sjansene. Da hadde Lukaku og Juan Mata enorme muligheter, men Citys målvakt Ederson sto fram med klasseredninger.

Manchester City står nå med 14 strake seirer i Premier League. Det har ingen andre lag klart i én og samme sesong. Arsenal klarte tilsvarende mange seirer på rappen mellom februar og august 2002.

– Derbykamper er alltid som denne. Det er hektisk og det bølger fram og tilbake, sa City-spiller Fabian Delph til Sky Sports.

Kan noen stoppe City fra å vinne ligaen? Få tror det er mulig nå som tabelltoer United er elleve poeng bak rivalen.

– Det er altfor tidlig (å konkludere). Vi tar hver kamp som de kommer, mente Delph.

I lett snøvær tok førsteomgangen for alvor fyr helt på tampen. Etter et hjørnespark kunne en totalt umarkert David Silva pirke inn ballen. Det var en fortjent City-ledelse etter at United ikke hadde hatt en eneste registrert avslutning – verken på eller utenfor mål.

Styrte

På overtid av omgangen fikset Marcus Rashford 1-1. Både Otamendi og Delph kunne klarert unna Marcos Rojos innlegg, men i stedet havnet ballen hos Rashford. 20-åringen nølte ikke og sendte kula i det lengste hjørnet. United fikk maks uttelling på sin aller første målsjanse i derbyet.

Som ventet var det Manchester City som styrte banespillet. De lyseblå hadde hele 75 prosent ballinnehav i første omgang. United slo mye langt, men fikk lite ut av det.

To ganger kom det heftige strafferop fra gjestene på stillingen 0-0. Gabriel Jesus ble hektet av Ander Herrera. City ville også ha straffe da Otamendi gikk i bakken etter en duell med Herrera og Nemanja Matic.

I forkant av kampen gikk José Mourinho taktisk ut og sa at City-spillerne faller lett. Men det var hans egen Herrera som fikk gult kort for filming i det 79. minutt.

– Det var en klar straffe, mente United-manageren.

Bleke United-tall

Mourinhos statistikk i møtene med Pep Guardiola ble verre søndag. Portugiseren har kun vunnet fire av 20 kamper mot sin trenernemesis. City-manageren har gått seirende ut hele ni ganger.

United har også bleke tall mot City de siste årene. Old Trafford-laget har tapt åtte av sine 13 siste derbykamper i Premier League. Søndagens tap var United første på eget gress siden nettopp byrivalen vant 2-1 i september i fjor.

Det går slag i slag for begge Manchester-klubbene i ukene som kommer. Før årsskiftet skal begge spille seks kamper til. Fem av dem er i ligaen.

Uniteds program ut året: Bournemouth (h), West Bromwich (b), Bristol City (b, ligacup), Leicester (b), Burnley (h), Southampton (h).

City: Swansea (b), Tottenham (h), Leicester (b, ligacup), Bournemouth (h), Newcastle (b), Crystal Palace (b).

(©NTB)