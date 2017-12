Høydetriumf for Davos-eksperten Østberg

Østberg gjorde som i fjor i Davos. Den gang handlet det om 15 kilometer fri teknikk.

Østberg har også en sprintseier i Davos. Det skjedde i 2014. Hun har også andre pallplasser i sprint i Davos, blant annet ble hun nummer tre i 2015.

- Dette er mitt favorittsted. Det er nesten bare her jeg kan vinne. Du må finne riktig fart fra start, og det har hendt at jeg har åpnet for tidlig her. I de siste årene har jeg vært flinkere til å finne åpningsfarten, sa Østberg til reporteren fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) i målområdet.

Østberg fulgte opp overfor den norske rettighetshaveren.

- Det er helt utrolig. Jeg kjente at det kom litt på sprinten lørdag, men jeg hadde ikke trodd at jeg skulle vinne her. Det er dette vi trener for, og det veier opp for de tunge dagene. Jeg elsker å vinne, og dette var helt utrolig gøy. Det er kjempedeilig å vite at jeg kan levere slik løp på mine beste dager, sa Østberg til TV 2.

Nerver

Ragnhild Haga (26) fulgte opp med 2.-plass, mens finske Krista Pärmäkoski ble nummer tre.

Haga kom 5,9 sekunder bak Østberg i mål etter en sterk avslutning. Pärmäkoski var 7,9 sekunder bak. Heidi Weng fulgte opp den sterke norske laginnsatsen med å bli nummer fire. Hun ble hektet av med 14,5 sekunder av Østberg.

- Dette var nervepirrende! Det var veldig jevnt underveis. På toppen fikk jeg beskjed om å gå for livet, og det er gøy å lykkes når det er så jevnt som dette, sa Haga etter årets beste løp for hennes del.

Charlotte Kalla hadde vunnet de to siste distanserennene i verdenscupen, men lyktes ikke i Davos. Hun kom inn på 8.-plass og var 26, 8 sekunder bak seieren.

Brutalt

Marit Bjørgen er ikke i slag og ble bare fjerde beste norske. Hun hadde 35,9 sekunder opp til vinneren Østberg fra Gjøvik.

- Det var litt brutalt, og det er litt dødt. Men det er ikke avskrekkende langt opp, sa Bjørgen til TV 2.

- Jeg håper at overskuddet kommer i løpet av de neste dagene. Vi får se om det kommer etter hvert, sa Bjørgen.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var 1,7 sekunder bak Bjørgen på 9.-plass.

Thea krokan Murud ble nummer 19 og Mari Eide nummer 44.

