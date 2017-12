Giroud berget heldig Arsenal-poeng i Southampton

Franskmannen viste styrke i boksen og headet inn utligningen på et innlegg fra Alexis Sánchez i det 88. minuttet. Før det hadde Arsenal jaget scoring lenge, men Southampton hadde vært svært skumle på kontringer.

1-0-målet fikk vertene allerede etter to minutters spill. Arsenals Per Mertesacker slo først en klønete pasning og fulgte opp med å skli i forsøket på stanse Dusan Tadic. Tadic kunne spille gjennom Charlie Austin, som var kald alene med Petr Cech.

Gjestenes tsjekkiske målvakt skulle få det travelt utover i kampen. Bare i løpet av de første 20 minuttene hadde Austin flere gode muligheter, men han maktet ikke å overliste Cech flere ganger.

Kontringsjag

Alexandre Lacazette noterte en halvsjanse for Arsenal etter et kvarters spill. Franskmannen gjorde en god jobb med å komme seg til avslutning, men skuddet ble ikke godt nok til å sette Fraser Forster på prøve.

Atskillig mer hektisk ble det for Cech i motsatt ende av banen, særlig de gangene Southampton kontret etter pause. Arsenal måtte framover og hadde ballen mye, og det åpnet for overgangsmuligheter for vertene.

Ryan Bertrand fikk andre omgangs største sjanse da han ble frispilt av Tadic på en kontring i det 66. minuttet. Men alene med Cech satte backen ballen til side for mål.

Før det hadde Oriol Romeu vært nær scoring da han fant en luke rett utenfor Arsenal-feltet. Spanjolen dunket ballen i tverrliggeren uten at Cech var i nærheten av å stoppe skuddet.

Heldig poeng

Mot slutten av oppgjøret ble kampbildet som ventet med et Arsenal som jaget scoring. Og til slutt lyktes det London-laget å snappe poeng fra et ineffektivt Southampton.

Uavgjort er nok uansett ikke resultatet Arsenal-manager Arsène Wenger hadde håpet på. Ett poeng gjør at avstanden opp til tetlagene i Premier League ikke ble redusert i løpet av helgen.

Southampton ligger på sin side midt på tabellen. Laget har imponert spillemessig, men har bare vunnet én gang på de siste sju kampene.

