Svensk proffbokser i koma etter hjerneblødning

Den svenske proffbokseren ble fredag sendt til sykehus med ambulanse etter en treningsøkt med sparring på hjemstedet Nyköping.

Dagen etter bekrefter hans pressetalsmann at 26-åringen har gjennomgått en operasjon for hjerneblødning og at han ligger i koma.

– Legene var fornøyd med resultatet, og Erik er i en alvorlig, men stabil tilstand. De kommende tre-fire dagene er viktige for hans rekonvalesens. Under denne tiden ber vi alle respektere Erik og hans familie, sier pressetalsmann Edward Roff.

Skoglund skulle egentlig bokse en kamp mot briten Rocky Fielding i London 17. desember, men den kampen er tidligere avlyst.

