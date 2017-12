Superreserven Sulland melder seg VM-klar

Sulland ble vraket til den opprinnelige VM-troppen, men gjorde stor suksess da hun ble kalt inn som reserve i 2010. 33-åringen kom inn for Stine Bredal Oftedal, og blåste inn masse mål på velkjent vis. Hun var direkte avgjørende i semifinalen, og god i finalen mot Sverige.

– Jeg er klar dersom jeg får beskjed, men det er ikke sånn at jeg sitter på telefonen og venter. Da vil jeg bli skuffet hvis jeg ikke får sjansen, sier Sulland til NTB dagen etter at Norge tapte gruppefinalen mot Sverige og dermed får en vanskeligere vei mot å forsvare VM-tittelen.

– Jeg tror at Norge slår tilbake. Sverige var gode på mange måter og gjorde mye bra og gjorde det vanskelig for Norge, evaluerer Sulland.

Høyrebacken har bøttet inn mål for Vipers Kristiansand i både eliteserien og mesterligaen denne sesongen.

Det norske laget skriker etter skuddtyngde fra distanse, og det er der Sulland har sin største styrke.

– Jeg er i veldig god form. Jeg føler at jeg har fått det til bra i Champions League og det har gått over forventning, sier Sulland.

Dersom Hergeirsson skulle bestemme seg for å hente inn Sulland eller en annen ny spiller var det tre spillere som ikke fikk et sekund med spilletid i gruppefinalen mot Sverige, og som ellers har fått begrenset med spilletid i gruppespillet. Det var Vilde Ingstad (strekspiller), Emilie Christensen (midtback) og Helene Gigstad Fauske (venstreback). De to sistnevnte er på mange måter med som direkte lærejenter.

