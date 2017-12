Conte gir opp Premier League-tittelen

48-åringen sa til Sky Sports etter kampen at tapet, som er det fjerde for sesongen, ødela siste rest av gulldrømmen.

Marko Arnautovic ble matchvinner for West Ham lørdag da han satte inn 1-0 etter seks minutter. Resultatet gjør at Chelsea på tredjeplass er elleve poeng bak Manchester City, men London-laget har i tillegg en kamp mer spilt enn City.

– Vi må tenke på at dette er den fjerde kampen vi har tapt på 16 forsøk. Mine erfaringer tilsier at det da ikke vil være mulig å kjempe om tittelen. Vi må sette oss et annet mål når vi har fire tap på 16 kamper.

Den nye målsettingen er å komme seg til mesterligaen, skal en tro Conte.

– Det er seks topplag og fire går til mesterligaen, fortalte han.

