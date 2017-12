Skeptisk Sundby usikker på Davos-start

Sundby følte seg uvel allerede i forkant av verdenscuprennene på Lillehammer i forrige uke, men ble for alvor rammet av magesjauen som har gått i familien først tidligere denne uken.

Langrennsprofilen er på plass i Sveits, men bekrefter overfor TV 2 at han er usikker på om han kommer til start i søndagens renn. Lørdagens sprint i fri teknikk har han aldri hatt som plan å gå.

– Per i dag er jeg pill råtten, og kroppen er ikke helt i draget ennå. Jeg får se. Jeg har to døgn på meg til å komme meg til søndagen, og håper i det lengste at jeg får gått, sier Sundby til kanalen.

På spørsmål om han teller på knappene, lyder svaret:

– Ja, akkurat nå gjør jeg det. Det var litt seiglivet. Magerunden gikk fort over, men det sitter litt i kroppen. Da er jeg ikke så pigg som jeg har lyst til å være, men jeg vet det er to dager igjen. Det kan hende det kommer seg. Men jeg gidder ikke å ta noen sjanser om jeg ikke føler meg hundre prosent. Akkurat nå er søndagen ørlite grann i fare.

De siste dagene har han fulgt kjerringråd for å bli frisk raskest mulig.

